Cosa è la dottrina Monroe che ha ispirato Trump per l’attacco in Venezuela

La Dottrina Monroe è un principio di politica estera statunitense formulato nel 1823, che mira a opporsi all'intervento europeo nelle Americhe. Durante l'amministrazione Trump, questa dottrina è stata richiamata per giustificare azioni contro il Venezuela, in un contesto di crescente tensione politica e diplomatica. L'uso di questa strategia ha influenzato le decisioni degli Stati Uniti nelle recenti operazioni contro il governo di Nicolas Maduro.

Nei mesi che hanno portato ai raid su Caracas e all’arresto di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti di Donald Trump avevano assunto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del Venezuela, rispolverando dal cassetto la cosiddetta “ dottrina Monroe ”. Ecco di cosa si tratta. I principi di politica estera enunciati da Monroe nel 1823. Con dottrina Monroe ci si riferisce ad alcuni principi di politica estera, enunciati appunti dal presidente Usa James Monroe davanti al Congresso il 2 dicembre 1823, in un contesto in cui molte colonie latinoamericane stavano ottenendo l’indipendenza dalle potenze europee. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa è la dottrina Monroe che ha ispirato Trump per l’attacco in Venezuela Leggi anche: Cos'è la Dottrina Monroe che ha ispirato l'attacco a Maduro Leggi anche: Trump alza la posta con il Venezuela: tra minacce di guerra, petrolio e nuova Dottrina Monroe La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dottrina Monroe 2.0. Trump, Putin, Xi: il ritorno degli Imperi che si spartiscono il pianeta - consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, il motivo delle mire espansionistiche del suo superiore su Groenlandia ... huffingtonpost.it La «Dottrina Monroe» che ha ispirato Trump - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it DOTTRINA & TECNICA DELLA PROSA MODERNA Elenco dei fondamenti 1. Taccuini segreti scarabocchiati, e pagine battute a macchina all'impazzata, solo per la tua gioia 2. Sottomesso a ogni cosa, aperto all'ascolto 3. Cerca di non ubriacarti mai fuori da c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.