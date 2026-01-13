Venezuela Conte | molto preoccupati dottrina Trump crea caos

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Conte, ha espresso preoccupazione per l’attuale situazione internazionale, evidenziando come la dottrina dell’amministrazione Trump stia contribuendo a creare caos nelle relazioni tra paesi. La crescente tensione e le incertezze politiche rappresentano una sfida per la stabilità globale, richiedendo attenzione e dialogo tra le nazioni coinvolte.

Roma, 13 gen. (askanews) – “Siamo molto preoccupati per la piega che stanno prendendo” le relazioni internazionali. “Gli Stati Uniti d’America hanno tirato fuori dal cassetto la dottrina Monroe” che è “oggi rivista da Trump” in “dottrina Donroe” che è “ben diversa e gravemente preoccupante e insidiosa” perché gli Usa “non riconoscono più il diritto internazionale”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento alla Camera sull’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul Venezuela. “Attenzione – ha detto Conte – c’è qualcosa di nuovo e diverso perché non riconoscere più” il diritto internazionale “significa predisporre un nuovo ordine di caos e completo disordine”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

