Varese | furto in una villa nel Varesotto il proprietario accoltella il ladro che poi muor

A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, un ladro di appartamento è deceduto dopo essere stato ferito dal proprietario durante un tentativo di furto. L’incidente si è verificato in una villa locale, dove il proprietario ha reagito a un'intrusione, ferendo gravemente il ladro. La vicenda è al centro di indagini da parte delle autorità competenti.

AGI - Un ladro di appartamento è morto dopo essere stato aggredito dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L’uomo è deceduto all’ospedale di Magenta, dopo essere stato scaricato all’ingresso del pronto soccorso dai complici. La dinamica dell'aggressione in provincia di Varese . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 11, due uomini si sono introdotti nella villa. All’interno dell’abitazione c'era però il proprietario di casa, che, udito un rumore, e ha sorpreso i delinquenti. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto mentre uno dei due criminali è stato invece raggiunto da una coltellata sferrata dal padrone di casa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Varese: furto in una villa nel Varesotto, il proprietario accoltella il ladro che poi muor... Leggi anche: Furto in una villa nel Varesotto, il proprietario accoltella un ladro che poi muore in ospedale Leggi anche: Ladro accoltellato dal proprietario durante il furto in villa: morto in ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cairate: all’assalto della villa di un noto imprenditore, arrestati i banditi in BMW. Varese, ladro accoltellato dal padrone di casa durante un furto: muore in ospedale abbandonato dai complici - Rapina finita male a Varese: un ladro accoltellato durante un furto muore in ospedale dopo essere stato abbandonato dai complici. notizie.it

Rapina in villa nel Varesotto, il padrone di casa accoltella e uccide il ladro: i complici lo scaricano davanti all'ospedale - L'uomo morto all'ospedale di Magenta si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di ... msn.com

Furto in una villa nel Varesotto, il proprietario accoltella un ladro che poi muore in ospedale - Un ladro di appartamento è morto dopo essere stato aggredito dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. msn.com

#Varese, furto a Casbeno: sparisce il mezzo di un ragazzo scomparso facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.