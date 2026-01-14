Varese | furto in una villa nel Varesotto il proprietario accoltella il ladro che poi muor

A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, un ladro di appartamento è deceduto dopo essere stato ferito dal proprietario durante un tentativo di furto. L’incidente si è verificato in una villa locale, dove il proprietario ha reagito a un'intrusione, ferendo gravemente il ladro. La vicenda è al centro di indagini da parte delle autorità competenti.

AGI - Un  ladro di appartamento  è  morto  dopo essere stato  aggredito dal proprietario di casa  a  Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L’uomo è  deceduto all’ospedale di Magenta, dopo essere stato  scaricato all’ingresso del pronto soccorso  dai  complici. La dinamica dell'aggressione in provincia di Varese . Secondo quanto ricostruito dai  carabinieri, intorno alle 11, due uomini si sono introdotti nella villa. All’interno dell’abitazione c'era però il  proprietario di casa, che, udito un rumore, e ha  sorpreso i delinquenti. Ne è nata una  colluttazione, nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi  pugni al volto  mentre uno dei due  criminali  è stato invece raggiunto da una  coltellata  sferrata dal  padrone di casa. 🔗 Leggi su Agi.it

