Vandali nella biblioteca Arena Giardino di Japigia distrutto pannello | Spazio da proteggere

La biblioteca comunale dell'Arena Giardino di Japigia è stata nuovamente oggetto di atti vandalici, con un pannello danneggiato e distrutto. L'incidente si inserisce in un contesto di episodi ripetuti che compromettono la sicurezza e la fruibilità dello spazio. La comunità e le autorità sono chiamate a intervenire per tutelare questo importante luogo di cultura e aggregazione.

