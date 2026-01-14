Vandali nella biblioteca Arena Giardino di Japigia distrutto pannello | Spazio da proteggere
La biblioteca comunale dell'Arena Giardino di Japigia è stata nuovamente oggetto di atti vandalici, con un pannello danneggiato e distrutto. L'incidente si inserisce in un contesto di episodi ripetuti che compromettono la sicurezza e la fruibilità dello spazio. La comunità e le autorità sono chiamate a intervenire per tutelare questo importante luogo di cultura e aggregazione.
La biblioteca comunale dell'Arena Giardino di Japigia torna a essere nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi vi è stato un nuovo raid da parte di ignoti. Qualcuno si è introdotto all'interno della struttura culturale, parte della rete di biblioteche cittadine ‘Colibrì’, distruggendo uno dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
