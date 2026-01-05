Biblioteca arrivano le telecamere hi tech per battere i vandali

Il Comune di Arese ha completato i lavori di riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca comunale Agorà, adottando nuove misure di sicurezza. Tra queste, l’installazione di telecamere di sorveglianza di ultima generazione, pensate per prevenire atti vandalici e garantire un ambiente più sicuro per visitatori e personale. Queste migliorie si inseriscono in un progetto volto a valorizzare e proteggere il patrimonio culturale della comunità.

Dopo la riorganizzazione degli spazi interni della biblioteca comunale, il Comune di Arese completa l'intervento di messa in sicurezza del centro civico Agorà. Un intervento da 60mila euro, necessario e molto atteso, che ha come obiettivo proteggere uno dei luoghi simbolo della comunità aresina che purtroppo recentemente è stata oggetto di ripetuti e gravi episodi di vandalismo che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico. Il progetto prevede l'installazione di 24 telecamere di ultima generazione con rilevazione di Human detection che saranno posizionate lungo tutto il perimetro della struttura e nel parcheggio e nelle aree verdi intorno alla biblioteca.

