Biblioteca De Amicis | nasce lo Spazio Teen nuova area progettata da 30 adolescenti

La biblioteca De Amicis inaugura lo Spazio Teen, nuova area all’interno del quarto modulo, pensata e progettata insieme ai ragazzi. Un luogo per raccogliere desideri, passioni e nuovi modi di vivere la biblioteca, nato dall’ascolto diretto degli adolescenti.L’iniziativa è stata realizzata in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Biblioteca De Amicis: nasce lo Spazio Teen, nuova area progettata da 30 adolescenti

News recenti che potrebbero piacerti

Questa mattina bell'evento alla Biblioteca De Amicis diretto a neo-genitori , pre-genitori genitori collaudati. Che piacere vedere la presenza anche di tanti papà e di tanti bambini. Grazie a tutte e a tutti. A breve diffonderemo il materiale: Primi 1000 Giorni: que - facebook.com Vai su Facebook

Alla biblioteca De Amicis nasce lo spazio “teen”: area dedicata agli adolescenti - Doppia inaugurazione sabato 29 novembre, evento dedicato ai ragazzi che hanno ideato e costruito l'area, mentre martedì 2 dicembre le classi coinvolte sperimenteranno lo spazio ... Secondo msn.com

Biblioteca De Amicis, nasce 'Arcipelago creatività' - Nell'anno in cui Genova è Capitale Italiana del Libro, la lettura sperimenta strade nuove e diversificate, che utilizzano tecnologia e immaginazione. Lo riporta ansa.it

Genova, alla biblioteca De Amicis 10 grandi scenari fiabeschi per i 100 anni di Attilio Cassinelli - Genova – Il prossimo 18 giugno compirà 100 anni Attilio Cassinelli, in arte Attilio, pittore, designer e illustratore genovese che, dagli anni ’60, ha segnato l’immaginario dei bambini di tante ... Si legge su ilsecoloxix.it