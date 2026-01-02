Venus Williams giocherà agli Australian Open grazie a una wild card | è la più anziana di sempre

Venus Williams, tennista statunitense e figura iconica del circuito, parteciperà agli Australian Open 2026 grazie a una wild card, diventando la giocatrice più anziana a competere nel torneo. Questa partecipazione rappresenta un importante momento nella sua carriera, confermando la sua presenza nel circuito professionistico e il suo valore come atleta di lunga esperienza.

Venus Williams – leggenda statunitense del tennis – giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l’ottava e ultima wild card femminile. Sarà la sua prima apparizione al Melbourne Park dal 2021 e la prima volta che gareggerà fuori dagli Stati Uniti dal 2023. A ufficializzare la wild card per la più grande delle due sorelle Williams sono stati gli organizzatori dello Slam australiano. Venus Williams, 45 anni, diventa così la donna più anziana a competere nel tabellone principale degli Australian Open, superando il record precedentemente detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che a 44 anni perse al primo turno degli Australian Open 2015. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

