Comunità energetiche Gnassi Pd su tutte le furie | Fondi ridotti del 64% progetti a rischio
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono al centro di un acceso dibattito politico, con il sindaco Gnassi (Pd) che denuncia un taglio del 64% dei fondi destinati dal governo. La riduzione delle risorse PNRR mette a rischio numerosi progetti, mentre le recenti risposte ufficiali non chiariscono le reali conseguenze di questa decisione. La questione solleva preoccupazioni sul futuro dell’autonomia energetica e delle iniziative sostenibili nel Paese.
"La risposta arrivata dal governo in commissione qualche giorno fa non chiarisce le reali conseguenze del taglio alle risorse Pnrr destinate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La riduzione del 64% dei fondi – da 2,2 miliardi a 795 milioni – rischia di compromettere progetti già pronti e di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
