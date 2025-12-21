Nicola Granieri, 73 anni, viveva in una casa popolare: nell'alloggio trovato un milione di euro tra contanti, oro e Rolex. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Giallo a Trieste, ex gioielliere trovato morto in casa con un colpo di pistola alla nuca

