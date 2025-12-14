Cade dal tetto di un capannone abbandonato giallo sul 19enne morto ad Alzano Lombardo | ferito un amico

Nella notte ad Alzano Lombardo, un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato. L'incidente ha coinvolto anche un amico, rimasto ferito. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza in aree dismesse.

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L’episodio attorno all’1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell’Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne è entrato nello stabilimento abbandonato con un gruppo di ragazzi della Val Seriana. Open.online Cade dal tetto di un capannone abbandonato, 19enne muore sul colpo - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. msn.com

