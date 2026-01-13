Iran ucciso anche ex studente dell’università di Messina Yasin Mirzaei

Tra le vittime delle recenti proteste in Iran figura anche Yasin Mirzaei, ex studente dell’Università di Messina. Mirzaei, coinvolto negli scontri contro il regime, è tra coloro che hanno perso la vita durante le manifestazioni che da settimane scuotono il paese. La sua storia si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e sociale, evidenziando l’impatto delle proteste anche su giovani e studenti stranieri presenti in Iran.

(Adnkronos) – C'è anche uno studente che aveva frequentato l'Università degli Studi di Messina tra le vittime degli scontri e delle manifestazioni contro il regime che da settimane insanguino l'Iran. Si tratta di Yasin Mirzaei, studente di etnia curda di Geofisica ucciso da colpi d'arma da fuoco l'8 gennaio scorso durante le proteste nel Paese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina Leggi anche: “Lo hanno ucciso in Iran”, studente dell’università di Messina morto così: oltre 1000 persone in piazza Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rubina Arminiam uccisa «con un proiettile alla testa» durante le proteste in Iran: la studentessa 23enne è la prima vittima riconosciuta; Giovane studentessa di moda colpita alla nuca durante le proteste in Iran: cane da guardia. Iran, ucciso anche ex studente dell'università di Messina Yasin Mirzaei - C'è anche uno studente che aveva frequentato l'Università degli Studi di Messina tra le vittime degli scontri e delle manifestazioni contro il regime che da settimane insanguino l'Iran. adnkronos.com

Ex studente iraniano dell'Università di Messina ucciso durante le proteste contro il regime degli ayatollah - L'Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, ... corriere.it

Proteste in Iran, morto ex studente Iraniano dell’Università di Messina - L’Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell’Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, ... livesicilia.it

TELE ONE. . Messina: Studente UniMe ucciso in Iran durante le proteste - facebook.com facebook

Iran, la denuncia: “12mila manifestanti uccisi”. Per il regime sono 2mila. Onu: “Inorriditi” - la Repubblica x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.