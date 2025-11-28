Incontro Orban-Putin lo zar consolida l' asse | Ungheria ha posizione equilibrata su Kiev continueremo a fornire energia - VIDEO

Parole al miele da parte di Putin, che consolida l'asse con l'omologo: "Siamo al corrente della tua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina. Continueremo a fornire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria ora e in futuro" Quest'oggi è andato in scena un incontro Orban-Putin a M.

