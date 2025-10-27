Italia-Ungheria | Quartapelle ' Orban partner su difesa per Meloni Crosetto che dice?'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Va bene parlare con tutti in Europa, va bene usare la propria influenza per evitare strappi di Orban. Ma perché Meloni sceglie l'Ungheria di Orban, più vicina alla Cina di Xi e alla Russia di Putin, come partner per la difesa europea? Il ministro della Difesa lo sa e cosa pensa?". Lo scrive sui social Lia Quartapelle del Pd riportando uno stralcio della nota di palazzo Chigi sull'incontro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

