Una torre piezometrica verrà abbattuta con cariche esplosive | chiudono alcune strade

Sabato 17 gennaio, nella zona di via Moscova a Rho, sarà abbattuta una torre piezometrica situata nell’area ex MTM. L’intervento avverrà tramite micro cariche esplosive e comporterà la temporanea chiusura di alcune strade nelle vicinanze. L’operazione è programmata per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, senza influire significativamente sulla circolazione locale.

