Una torre piezometrica verrà abbattuta con cariche esplosive | chiudono alcune strade
Sabato 17 gennaio, nella zona di via Moscova a Rho, sarà abbattuta una torre piezometrica situata nell’area ex MTM. L’intervento avverrà tramite micro cariche esplosive e comporterà la temporanea chiusura di alcune strade nelle vicinanze. L’operazione è programmata per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, senza influire significativamente sulla circolazione locale.
Sarà abbattuta sabato 17 gennaio con micro cariche esplosive la torre piezometrica che si trova nell'area della ex MTM in via Moscova a Rho, hinterland nord ovest di Milano. Per questo alcune strade della cittadina chiuderanno durante i lavori, che si svolgeranno tra le 8 e le 14.30.Via Moscova.
