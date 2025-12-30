La Lituania scava trincee e prepara cariche esplosive per i ponti

La Lituania sta rafforzando le proprie difese lungo i confini con Russia e Bielorussia, scavando trincee e predisponendo cariche esplosive sui ponti. Queste misure fanno parte di una strategia di difesa della Linea di Difesa del Baltico, volta a tutelare la sicurezza nazionale in un contesto di crescente tensione regionale.

Queste misure fanno parte della creazione di una Linea di Difesa del Baltico lungo i confini con Russia e Bielorussia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

