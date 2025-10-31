Tangenziale di Napoli chiudono alcune uscite l'1 e 2 novembre | orari e strade alternative

Chiudono alcune uscite della Tangenziale di Napoli sabato 1 e domenica 2 novembre per Ognissanti e partita. Gli orari e i percorsi alternativi. Potenziati i bus per i cimiteri: tutte le linee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente sulla Tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, 2 chilometri di coda tra Vomero e Fuorigrotta - facebook.com Vai su Facebook

Tangenziale di Napoli, chiudono alcune uscite l’1 e 2 novembre: orari e strade alternative - Chiudono alcune uscite della Tangenziale di Napoli sabato 1 e domenica 2 novembre per Ognissanti e partita. fanpage.it scrive

Incidente Tangenziale di Napoli a Fuorigrotta, scontro tra auto, una si ribalta: 2 feriti e code per 2 km - Un incidente stradale si è verificato attorno alle 14,45 sulla Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli. Lo riporta fanpage.it