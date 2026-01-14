Iran Trump incita le piazze | Arrviamo prendete il controllo L' ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti | Strade di sangue

Le tensioni in Iran continuano a crescere, con manifestazioni e repressioni che causano già numerose vittime. Donald Trump ha invitato le piazze a prendere il controllo, mentre Cina e Russia esprimono preoccupazione. La situazione rimane incerta, con minacce di ritorsioni e un’ondata di violenza che rischia di aggravare ulteriormente il conflitto. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di un crisi che potrebbe avere ripercussioni significative nella regione.

Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci” - Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti ... fanpage.it

Iran, Trump: «Aiuti in arrivo». Migliaia di morti nella repressione - Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a «prendere il controllo delle istituzioni» mentre continua la mattanza nelle piazze: «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani ... ilsole24ore.com

“I principali assassini del popolo iraniano sono Trump e Netanyahu”. È la risposta, l’unica, arrivata ieri da Teheran a Donald Trump, affidata a un breve post del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani. Mosca è intervenuta, a parole, facebook

Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

