Iran Trump incita le piazze | Arrviamo prendete il controllo L' ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti |  Strade di sangue 

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni in Iran continuano a crescere, con manifestazioni e repressioni che causano già numerose vittime. Donald Trump ha invitato le piazze a prendere il controllo, mentre Cina e Russia esprimono preoccupazione. La situazione rimane incerta, con minacce di ritorsioni e un’ondata di violenza che rischia di aggravare ulteriormente il conflitto. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di un crisi che potrebbe avere ripercussioni significative nella regione.

«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente Usa: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

