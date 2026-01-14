Trump incita le piazze in Iran | Prendete il controllo Stanno arrivando gli aiuti | ?Si temono 12mila morti | Strade di sangue
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump in Iran hanno suscitato preoccupazioni e tensioni crescenti. Il commento del presidente americano invita le piazze iraniane a prendere il controllo, mentre si temono migliaia di vittime e strade segnate dalla violenza. La situazione rimane incerta, con minacce di ritorsioni e un panorama politico complesso, che richiede attenzione e analisi approfondite.
«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente Usa: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
