Trump incita le piazze in Iran | Prendete il controllo Stanno arrivando gli aiuti | ?Si temono 12mila morti |  Strade di sangue 

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump in Iran hanno suscitato preoccupazioni e tensioni crescenti. Il commento del presidente americano invita le piazze iraniane a prendere il controllo, mentre si temono migliaia di vittime e strade segnate dalla violenza. La situazione rimane incerta, con minacce di ritorsioni e un panorama politico complesso, che richiede attenzione e analisi approfondite.

«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente Usa: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

