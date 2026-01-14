Un operaio Ford contro Trump | Protettore di pedofili E Lui gli mostra il dito medio

Durante una visita allo stabilimento Ford di Dearborn, Detroit, si è verificato un episodio di tensione tra Donald Trump e un operaio dell’azienda. L’uomo ha rivolto al presidente degli Stati Uniti pesanti accuse, definendolo “protettore di pedofili”, mentre Trump ha risposto mostrando il dito medio. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni sui rapporti tra il leader americano e i cittadini sul territorio.

Nuova polemica su Donald Trump. Durante una visita allo stabilimento Ford a Dearborn, Detroit, si è verificato un alterco tra il presidente americano e un lavoratore dell’azienda. La scena, ripresa in un video diffuso in rete, mostra un dipendente rivolgersi al presidente con accuse legate al caso Jeffrey Epstein, definendolo “protettore di pedofili”. Trump, secondo quanto emerso dai filmati circolati sui social, ha reagito prima con un "fuck you" ("vaff.") e poi con il dito medio. Am I crazy or did Trump just flip off some hecklers? pic.twitter.comZm3cRdD31O — JT Lewis (@thejtlewis) January 13, 2026 L'episodio è diventato virale sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un operaio Ford contro Trump: "Protettore di pedofili". E Lui gli mostra il dito medio Leggi anche: Operaio della Ford a Trump: «Difensore dei pedofili» e lui mostra il dito medio Leggi anche: «Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video; Detroit, l'operaio della Ford attacca Trump: Protettore di pedofili!. La reazione del presidente; Trump mostra il dito medio a un operaio provocatore nello stabilimento Ford in Michigan; Proteggi i pedofili. E Trump fa il dito medio all'operaio della Ford: Vaff.... Usa, operaio Ford a Trump: "Protettore di pedofili". Lui gli mostra il dito medio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, operaio Ford a Trump: 'Protettore di pedofili'. tg24.sky.it

