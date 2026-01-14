Durante un evento pubblico, un operaio della Ford ha criticato Donald Trump, definendolo «difensore dei pedofili» in relazione agli Epstein Files. La risposta dell’ex presidente è stata mostrare il dito medio, un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti. Questo episodio evidenzia come le recenti tensioni politiche e sociali continuino a influenzare gli incontri pubblici di figure di rilievo.

Donald Trump ha mostrato il dito medio e mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha contestato duramente e definito « difensore dei pedofili » in relazione agli Epstein Files. L’episodio è avvenuto durante una visita del presidente degli Stati Uniti a uno stabilimento dell’azienda a Detroit in cui ha poi tenuto un discorso. Il filmato, diffuso da Tmz, ha catturato lo scambio di battute in cui il tycoon, oltre al gesto, ha rivolto un chiaro «Vaff***» all’impiegato prima di allontanarsi. «Un folle stava urlando insulti in modo incontrollato, in un vero e proprio accesso d’ira», ha commentato il portavoce della Casa Bianca Steven Cheung. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Operaio della Ford a Trump: «Difensore dei pedofili» e lui mostra il dito medio

Leggi anche: «Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video

Leggi anche: "Proteggi i pedofili". E Trump fa il dito medio all'operaio della Ford: "Vaff..."

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video; Un operaio a Trump: «Difensore dei pedofili». E lui lo insulta e gli fa il dito medio.

«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video - Donald Trump ha mostrato il dito medio e ha mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. open.online