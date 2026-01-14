Difensore dei pedofili | e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video

Nelle recenti tensioni pubbliche, Donald Trump ha risposto con un gesto provocatorio a un operaio Ford, che lo aveva chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. L’episodio, ripreso in un video, evidenzia il clima di confronto e le reazioni personali di Trump di fronte alle accuse e alle critiche. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di controversie e dichiarazioni pubbliche, che attirano l’attenzione sui rapporti tra il leader e l’opinione pubblica

Donald Trump ha mostrato il dito medio e ha mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. È successo ieri, martedì 13 dicembre, durante una visita del presidente degli Stati Uniti agli stabilimenti dell’azienda a Detroit. Il filmato è stato pubblicato da Tmz. TheDonald, racconta il portale Usa, stava visitando lo stabilimento Ford F-150 al Detroit Economic Club prima di tenere un discorso. Durante il percorso qualcuno ha iniziato a urlare contro di lui. È difficile decifrare l’intera frase, ma si sente distintamente che l’operaio lo definisce “protettore dei pedofili”. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump risponde al contestatore, insulto e dito medio Leggi anche: USS Gerald R. Ford, Trump mostra i muscoli a Maduro e si gioca la carta della portaerei nucleare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video. Abusi, in Spagna raggiunto un accordo storico: il Governo “costringe” la Chiesa a risarcire le vittime dei preti pedofili L'accordo è un passo in avanti per certi versi unico e memorabile: le vittime degli abusi che in Spagna chiedono giustizia ma si sono spesso d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.