Ultime esibizioni prima dell’Australian Open Sinner punto o doccia Musetti non rischia

Da sport.quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti si è ritirato nel suo primo incontro dell’Opening Week Showdown, evento di esibizione che si svolge prima dell’Australian Open. Questa manifestazione rappresenta una delle ultime opportunità per i tennisti di testare forma e condizioni prima del torneo ufficiale. Musetti, che non ha rischiato in questa occasione, si prepara ora all’impegno principale, mentre Jannik Sinner si concentra sui prossimi impegni, tra punti e riflessioni.

Lorenzo Musetti si ritira nel primo incontro dell’ Opening Week Showdons, una delle esibizioni che storicamente precede l’ Australian Open. Dopo un primo set molto combattuto contro Alexander Zverev e che si è concluso a favore del tedesco per 9-7, il carrarino ha deciso di non proseguire a causa di un problema all’anca. "Avrei voluto continuare - ha spiegato Musetti -, ma ho preferito non rischiare". Uno stop precauzionale, quindi, per il numero 5 del mondo che probabilmente non ha voluto mettere a rischio la sua partecipazione al primo slam della stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oggi, dalle 9 parteciperanno al " Milion Dollar 1 Point Slam ", torneo in cui si giocano match da un solo punto per portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ultime esibizioni prima dell8217australian open sinner punto o doccia musetti non rischia

© Sport.quotidiano.net - Ultime esibizioni prima dell’Australian Open. Sinner, punto o doccia. Musetti non rischia

Leggi anche: Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open: dove giocheranno Sinner, Musetti e Berrettini

Leggi anche: Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ultime esibizioni prima dell8217australianUltime esibizioni prima dell’Australian Open. Sinner, punto o doccia. Musetti non rischia - Jannik in campo nel Million Dollar. sport.quotidiano.net

ultime esibizioni prima dell8217australianDove vedere il «Million Dollar 1 Point Slam» con Sinner, ultima esibizione prima degli Australian Open - Tabellone da 48 giocatori, con anche alcuni amatori provenienti da tutta l'Australia, nella settimana che precede gli Australian Open, primo Slam dell'anno ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.