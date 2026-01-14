Ultime esibizioni prima dell’Australian Open Sinner punto o doccia Musetti non rischia

Lorenzo Musetti si è ritirato nel suo primo incontro dell’Opening Week Showdown, evento di esibizione che si svolge prima dell’Australian Open. Questa manifestazione rappresenta una delle ultime opportunità per i tennisti di testare forma e condizioni prima del torneo ufficiale. Musetti, che non ha rischiato in questa occasione, si prepara ora all’impegno principale, mentre Jannik Sinner si concentra sui prossimi impegni, tra punti e riflessioni.

Lorenzo Musetti si ritira nel primo incontro dell' Opening Week Showdons, una delle esibizioni che storicamente precede l' Australian Open. Dopo un primo set molto combattuto contro Alexander Zverev e che si è concluso a favore del tedesco per 9-7, il carrarino ha deciso di non proseguire a causa di un problema all'anca. "Avrei voluto continuare - ha spiegato Musetti -, ma ho preferito non rischiare". Uno stop precauzionale, quindi, per il numero 5 del mondo che probabilmente non ha voluto mettere a rischio la sua partecipazione al primo slam della stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oggi, dalle 9 parteciperanno al " Milion Dollar 1 Point Slam ", torneo in cui si giocano match da un solo punto per portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani.

Dove vedere il «Million Dollar 1 Point Slam» con Sinner, ultima esibizione prima degli Australian Open - Tabellone da 48 giocatori, con anche alcuni amatori provenienti da tutta l'Australia, nella settimana che precede gli Australian Open, primo Slam dell'anno

