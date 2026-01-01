Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open

A gennaio, Jannik Sinner si prepara a disputare tre esibizioni ufficiali prima degli Australian Open. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per affinare la forma e testare le strategie in vista del torneo. Dopo un 2023 ricco di successi e progressi, il giovane tennista italiano si concentra ora sui prossimi impegni, mantenendo alta l’attenzione sulla sua crescita nel circuito internazionale.

Il conto alla rovescia continua. Jannik Sinner si è lasciato alle spalle un 2025 di grande spessore, significativo sotto molteplici aspetti. L’altoatesino ha chiuso la stagione al secondo posto del ranking mondiale, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma i motivi di soddisfazione non mancano. Nonostante la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, il tennista azzurro è riuscito a mettere in bacheca tre dei cinque Big Titles stagionali — Australian Open, Wimbledon e ATP Finals — facendo meglio dello stesso Alcaraz e superandolo nelle finali dei Championships e di Torino. Il 2026 di Sinner ripartirà proprio da un confronto con Carlitos, seppur in un contesto non ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

