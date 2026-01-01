Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open

Da oasport.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, Jannik Sinner si prepara a disputare tre esibizioni ufficiali prima degli Australian Open. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per affinare la forma e testare le strategie in vista del torneo. Dopo un 2023 ricco di successi e progressi, il giovane tennista italiano si concentra ora sui prossimi impegni, mantenendo alta l’attenzione sulla sua crescita nel circuito internazionale.

Il conto alla rovescia continua. Jannik Sinner si è lasciato alle spalle un 2025 di grande spessore, significativo sotto molteplici aspetti. L’altoatesino ha chiuso la stagione al secondo posto del ranking mondiale, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma i motivi di soddisfazione non mancano. Nonostante la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, il tennista azzurro è riuscito a mettere in bacheca tre dei cinque Big Titles stagionali — Australian Open, Wimbledon e ATP Finals — facendo meglio dello stesso Alcaraz e superandolo nelle finali dei Championships e di Torino. Il 2026 di Sinner ripartirà proprio da un confronto con Carlitos, seppur in un contesto non ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando gioca jannik sinner a gennaio le tre esibizioni prima degli australian open

© Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open

Leggi anche: Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Leggi anche: Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026; Sinner-Alcaraz, la stagione inizia in Corea: quando e dove vedere la super-esibizione; Il Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1; Tennis pronto a ripartire, ecco quando tornerà in campo Sinner.

gioca jannik sinner gennaioJannik Sinner quando gioca: l’Azzurro torna in campo in vista degli Australian Open - Il fuoriclasse altoatesino sarà impegnato in diverse sfide di esibizione per affinare la preparazione prima del grande evento ... msn.com

gioca jannik sinner gennaioSinner-Alcaraz, la stagione inizia in Corea del Sud: quando e dove vedere l'esibizione in tv e streaming - L'azzurro e lo spagnolo inaugureranno la loro stagione all'Incheon Inspire Arena di Seul in Corea del Sud il prossimo 10 gennaio. eurosport.it

gioca jannik sinner gennaioCalendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità - Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo delle ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.