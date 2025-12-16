Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open | dove giocheranno Sinner Musetti e Berrettini

Prima degli Australian Open 2026, i tennisti italiani si preparano con incontri di esibizione. Jannik Sinner aprirà la stagione il 10 gennaio a Seul, affrontando Carlos Alcaraz, in un evento che anticipa il primo grande appuntamento del circuito Slam. Queste sfide permettono ai giocatori di affinare la forma in vista del torneo australiano.

Nei giorni immediatamente antecedenti gli Australian Open 2026 di tennis si svolgeranno diversi incontri e tornei di esibizione in preparazione al primo torneo stagionale del Grand Slam: ad aprire le danze sarà Jannik Sinner, che sabato 10 gennaio sfiderà l’iberico Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud. Nella settimana successiva si terrà, in contemporanea con le qualificazioni, l’ Opening Week degli Australian Open, in cui sono previsti altri incontri con gli italiani protagonisti: martedì 13 gennaio Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, mentre venerdì 16 gennaio Jannik Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Oasport.it

