Capizzi i parenti del 16enne ucciso per errore | Tutti sapevano giustizia troppo garantista

Nella cittadina siciliana molti raccontano che il presunto omicida del ragazzo di 16 anni, Giacomo Frasconà Filaro, fermato col padre e il fratello minore, girava armato. Lo stesso sindaco ha rivelato che due giorni prima dell’omicidio la famiglia del ventenne era stata sottoposta a controlli perché sospettata di possedere armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

