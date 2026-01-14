Pescatore morto folgorato la famiglia | Chiediamo giustizia

Un pescatore è deceduto dopo essere stato folgorato da un filo elettrico non controllato. La famiglia dell’uomo, Ugo, chiede giustizia e approfondimenti sulla vicenda. Questo tragico incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di mantenere controllate le infrastrutture elettriche, per prevenire tragedie simili in futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti "Chiediamo giustizia per Ugo, che è morto per un filo elettrico non controllato. Serve senso di responsabilità e presenza sul territorio per tutti quelli che amministrano il territorio". A parlare è Mariangela De Simone, madre di Ugo Manganaro, il pescatore 34enne di Vico Equense, rimasto folgorato da una scarica elettrica in riva al mare la sera del 22 novembre 2022, durante un violento temporale.Oggi, nel tribunale di Torre Annunziata, è prevista l'udienza preliminare del processo durante la quale gli inquirenti (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Andreana Ambrosino) presenteranno la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di due imprenditori e quattro funzionari Enel a cui si contestano omissioni che, a parere dei pm, portarono alla morte Manganaro.

