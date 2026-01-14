UeD anticipazioni | Rosanna Siino in lacrime Ciro fa una scelta Sara bidonata

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 gennaio 2026 rivelano momenti intensi e decisioni importanti nel Trono Over. Rosanna Siino si presenta in lacrime, mentre Ciro prende una scelta significativa. Inoltre, Sara si trova coinvolta in una delusione. La registrazione si è svolta in un clima concitato, con confronti e emozioni che hanno segnato la giornata.

Registrazione molto concitata quella del 13 gennaio 2026 di Uomini e Donne. Si è partiti come sempre dalle dinamiche del Trono Over, dove non sono mancati confronti accesi, sfoghi e decisioni. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, Ciro Solimeno ha preso una decisione in merito al suo percorso nel programma. Sara Gaudenzi, invece, ha ricevuto un brutto colpo che l’ha portata a rivalutare un po’ tutto il suo percorso. Sebastiano fa una sorpresa ad Elisabetta, Gemma “scaricata”, Rosanna va via in lacrime. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 13 gennaio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Mauro, il quale ha deciso di smettere di uscire con lei in quanto ha capito di non essere particolarmente coinvolto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

