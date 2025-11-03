Rosanna Siino lascia senza parole a UeD Jakub se ne va e Cristiana spiazza

La puntata del 3 novembre di Uomini e Donne ha messo alla luce un aspetto inedito di Rosanna Siino. Al Trono Over ci sono state altre discussioni e chiarimenti, mentre al Trono Classico c’è stato uno scontro super acceso tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour Il lato inaspettato di Rosanna Siino a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rosanna Siino ha mostrato una parte inedita di sé. La dama sta uscendo con Roberto, un cavaliere del Trono Over con il quale si sta trovando molto bene. Tra di loro, però, le cose non sono state sempre positive in questi giorni, sta di fatto che c’è stato anche un momento in cui si sono allontanati, destando molto dolore nella dama. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Rosanna Siino lascia senza parole a UeD, Jakub se ne va, e Cristiana spiazza

