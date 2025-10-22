Papa Leone XIV udienza generale

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla Resurrezione di Cristo la storia ha ancora da sperare nel bene. Lo ha detto questa mattina Papa Leone all’udienza generale del mercoledì. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone xiv udienza generale

© Tv2000.it - Papa Leone XIV, udienza generale

