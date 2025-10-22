Papa Leone XIV udienza generale
Grazie alla Resurrezione di Cristo la storia ha ancora da sperare nel bene. Lo ha detto questa mattina Papa Leone all’udienza generale del mercoledì. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
