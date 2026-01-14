ubi maior dramma familiare ad alta tensione

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino apre la sua stagione di prosa con

CASTELFIORENTINO Si alza il sipario sulla stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il primo appuntamento del 2026 è per venerdì alle 21 con " Ubi Maior " di Franco Bertini, dramma familiare ad alta tensione, in cui si esplora il conflitto tra principi e necessità, tra lealtà e sopravvivenza. Sul palco i protagonisti Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, la regia è di Enrico Maria Lamanna. Il pubblico potrà apprezzare un racconto contemporaneo che mette a fuoco il momento in cui l’eroe sportivo è costretto a diventare uomo. La storia è quella di Tito, vent’anni, molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio olimpico con sacrificio e dedizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it

