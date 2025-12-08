Quando il successo non basta | Ubi maior il dramma che svela i segreti di famiglia
“Ubi maior” di Franco Bertini, con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz va in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 19 al 21 dicembre. Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sansepolcro, il Teatro Dante ospita “Ubi Maior” - Arezzo, 8 dicembre 2025 – Sansepolcro, il Teatro Dante ospita “Ubi Maior ”: sul palco Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz diretti da Enrico Maria Lamanna. Lo riporta msn.com