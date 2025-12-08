Arezzo, 8 dicembre 2025 – Sansepolcro, il Teatro Dante ospita “Ubi Maior ”: sul palco Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz diretti da Enrico Maria Lamanna. Il Teatro Dante di Sansepolcro prosegue la sua stagione di prosa con un appuntamento di grande rilievo artistico. Mercoledì 10 dicembre arriva in scena "UBI MAIOR", intenso testo teatrale scritto da Franco Bertini, interpretato da Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, con la regia di Enrico Maria Lamanna. La pièce racconta la storia di Tito, ventenne campione olimpico di scherma, un ragazzo integerrimo, dedito alla disciplina sportiva e impermeabile alle tentazioni del successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

