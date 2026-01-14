Tutto su Chiricò | la Salernitana prepara il grande colpo
La Salernitana si prepara a rinforzare il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Cosimo Chiricò, conosciuto come Mino. Il club, sotto la guida del ds Daniele Faggiano, sta lavorando da tempo per definire il trasferimento, puntando a consolidare la formazione e migliorare le proprie prestazioni in campionato. Questo movimento rappresenta un passo strategico per la società, orientato a rafforzare la squadra e puntare a risultati più solidi nella stagione in corso.
Cosimo???????Chiricò, detto Mino: è lui il colpo di mercato che il ds della Salernitana, Daniele Faggiano sta preparando da giorni per rianimare l'attacco granata. Lo scenario C'è stata l'offerta del club del cavalluccio marino, ci sono stati più incontri in Salento, anche al cospetto del patron. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
