A caccia dei gol | la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò

La Salernitana si prepara a rinforzare il proprio attacco con le acquisizioni di Gomez e Chiricò, puntando a migliorare la propria rosa per la prossima stagione. Nel frattempo, Lescano valuta un possibile trasferimento, con un’offerta dal Paraguay che ha raggiunto la sua agenzia. Questo mercato in evoluzione potrebbe influenzare le strategie di squadra e il futuro dei giocatori coinvolti.

Dopo Bruzzaniti potrebbe sfumare anche Lescano. Possibile uno scambio, Arezzo su De Boer - Salernitana a caccia di rinforzi da mettere a disposizione dell’allenatore nel più breve tempo possibile. tuttosalernitana.com

Calciomercato Salernitana, pressing Caturano: è caccia al bomber - La Salernitana può ingaggiare Vladimir Golemic, difensore serbo di 34 anni, svincolato. ilmattino.it

https://www.salernogranata.it/news/295146262022/salernitana-mercato-in-fermento-asse-caldo-con-il-crotone-e-caccia-al-bomberet - facebook.com facebook

La #Salernitana a caccia di rinforzi per puntare alla #SerieB Le ultime x.com

