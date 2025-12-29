A caccia dei gol | la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò
La Salernitana si prepara a rinforzare il proprio attacco con le acquisizioni di Gomez e Chiricò, puntando a migliorare la propria rosa per la prossima stagione. Nel frattempo, Lescano valuta un possibile trasferimento, con un’offerta dal Paraguay che ha raggiunto la sua agenzia. Questo mercato in evoluzione potrebbe influenzare le strategie di squadra e il futuro dei giocatori coinvolti.
Lescano non vorrebbe lasciare l'Italia ma vacilla: sulla scrivania dell'Avellino - e del suo procuratore, di riflesso - è arrivata una importante offerta dal Paraguay. L'Olimpia Asuncion, infatti, offre 1 milione di euro per strappare alla concorrenza il giocatore argentino che ama l'asado e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
A caccia dei gol: la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò; Salernitana, Bruzzaniti verso Catania. Faggiano ha due idee per l'attacco.
A caccia dei gol: la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò - Il bomber del Crotone e il forte attaccante esterno del Casarano sono sul primo rigo del taccuino di Faggiano, soprattutto dopo il corteggiamento serrato che arriva dal Paraguay per Lescano ... salernotoday.it
Dopo Bruzzaniti potrebbe sfumare anche Lescano. Possibile uno scambio, Arezzo su De Boer - Salernitana a caccia di rinforzi da mettere a disposizione dell’allenatore nel più breve tempo possibile. tuttosalernitana.com
Calciomercato Salernitana, pressing Caturano: è caccia al bomber - La Salernitana può ingaggiare Vladimir Golemic, difensore serbo di 34 anni, svincolato. ilmattino.it
https://www.salernogranata.it/news/295146262022/salernitana-mercato-in-fermento-asse-caldo-con-il-crotone-e-caccia-al-bomberet - facebook.com facebook
La #Salernitana a caccia di rinforzi per puntare alla #SerieB Le ultime x.com
