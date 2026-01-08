Gelato Festival la salernitana Silvia Chirico in finale per il titolo mondiale

Silvia Chirico, gelatiera della Tenuta Chirico di Ascea Marina, si è qualificata per la finale mondiale del Gelato Festival. Dopo un percorso di quattro anni e quasi mille partecipanti, ha raggiunto i sedici migliori gelatieri d’Italia, confermando la sua competenza a livello internazionale. Questa affermazione rappresenta un importante riconoscimento nel settore della gelateria, sottolineando l’eccellenza della tradizione artigianale salernitana.

Da Ascea Marina ai vertici della gelateria internazionale. Silvia Chirico, della Tenuta Chirico, ha superato una selezione quadriennale che ha visto la partecipazione di quasi mille candidati, conquistando un posto tra i migliori sedici gelatieri d'Italia. Ora la attende la sfida decisiva: la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Gelato Festival World Masters, due gelatieri casertani si contendono il titolo Leggi anche: A caccia dei gol: la Salernitana vuole regalarsi Gomez e Chiricò La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. @sigepworld 2026: 16 gelatieri italiani si giocano il pass per i Mondiali Il 17 gennaio, a Rimini, il Gelato & Pastry Lab (Padiglione C6) diventa il palcoscenico della finale italiana del @gelatofestivalworldmasters : in gara sedici maestri gelatieri, selezionati al facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.