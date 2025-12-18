Rossella Brescia sarà ospite de La Maison della Danza il 18 gennaio
Il 18 gennaio, La Maison della Danza ad Arezzo accoglierà Rossella Brescia, artista eclettica e amatissima nel panorama italiano. Ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica, porta con sé un talento poliedrico che coinvolge e entusiasma il pubblico. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino la versatilità di una delle protagoniste più apprezzate dello spettacolo.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – È una delle artiste più versatili e amate dello spettacolo italiano: ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Nata a Martina Franca, dopo anni di studio di danza classica e moderna conquista il pubblico televisivo come prima ballerina in programmi di grande successo, da Buona Domenica ad Amici di Maria De Filip pi, imponendosi per eleganza e tecnica. Accanto alla danza si afferma come conduttrice, guidando show televisivi e numerosi speciali musicali, in cui unisce intrattenimento e talento. La sua versatilità la porta anche al cinema e nella fiction, dove recita in produzioni come Don Matteo, Benvenuti a tavola, Il Santone 1 e 2, dimostrando doti da attrice brillante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
