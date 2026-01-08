Kennedy ribalta la piramide alimentare | carne formaggio e latte intero in cima cereali integrali in fondo

Le nuove linee guida alimentari degli Stati Uniti, promosse dall’amministrazione di Donald Trump con il motto “Eat real food”, propongono un cambiamento nella piramide alimentare tradizionale. Al vertice si trovano carne, formaggio e latte intero, mentre cereali integrali occupano la base. Questa revisione invita a riflettere sulle scelte alimentari quotidiane, sottolineando l’importanza di alimenti meno processati e più naturali per una dieta equilibrata.

“Eat real food”. Con questo slogan l’amministrazione di Donald Trump presenta l’aggiornamento delle linee guida sull’alimentazione negli Usa. L’obiettivo è riportare la dieta “alle origini”, e a sottolineare il cambio di passo è Robert Kennedy Jr., segretario alla Salute, che in una nota parla di un ritorno a cibi “ricchi di nutrienti”: proteine, latticini, verdura, frutta, grassi “buoni” e cereali integrali. Un elenco che diventa anche una gerarchia visiva nella nuova piramide alimentare, presentata in forma rovesciata rispetto al modello tradizionale. Il cambiamento più rilevante del modello riguarda quindi il ruolo delle proteine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

