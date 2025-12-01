Truffa online a Senigallia | donna raggirata via SMS perde quasi 10 mila euro dal conto corrente

"Fornisca le credenziali dell’home banking per bloccare la transazione sospetta”. Così una donna marchigiana è stata raggirata. La Polizia ha individuato il responsabile e avvertito: mai dare i propri dati bancari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

