Conto azzerato dopo la truffa online | Persi i soldi per curare mia figlia
Cinquantenne subisce un caso di phishing e dai suoi depositi spariscono 45 mila euro. Istituto di credito e Arbitro bancario negano il risarcimento: “Colpa sua, ha risposto a una mail-esca”. La vittima si è rivolta al tribunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Scopri altri approfondimenti
Decine di bonifici in nome del Signore. Così Patrizia si è ritrovata con il conto azzerato dall'amica (in)fedele https://ift.tt/1nZmfFh - X Vai su X
CHI PAGA? LA DOMANDA CHE TUTTI DOVREMMO FARE Mentre il governo celebra i suoi "successi", la domanda che nessuno risponde è: chi pagherà il conto di questa disastrosa gestione economica? Debito pubblico schizzato a 2.900 miliardi C - facebook.com Vai su Facebook
Conto azzerato dopo la truffa online: “Persi i soldi per curare mia figlia” - Cinquantenne subisce un caso di phishing e dai suoi depositi spariscono 45 mila euro. ilsecoloxix.it scrive
Forlì. Svuota il conto corrente della zia, accusata di truffa. Sottratti oltre 250mila euro - Svuota il conto corrente della zia in cui erano stati accantonati tutti i risparmi di una vita per un valore di circa 255mila euro. Secondo corriereromagna.it
Truffa del conto corrente hackerato, in Emilia Romagna coppia perde 300mila euro con un sms: il maresciallo "Fabrizio" e il falso allarme - Due coniugi residenti sull’Appennino bolognese hanno perso circa 300mila euro dopo essere caduti in un raggiro iniziato con un semplice sms. Da corriereadriatico.it