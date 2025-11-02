Conto azzerato dopo la truffa online | Persi i soldi per curare mia figlia

Ilsecoloxix.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantenne subisce un caso di phishing e dai suoi depositi spariscono 45 mila euro. Istituto di credito e Arbitro bancario negano il risarcimento: “Colpa sua, ha risposto a una mail-esca”. La vittima si è rivolta al tribunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

conto azzerato dopo la truffa online persi i soldi per curare mia figlia

© Ilsecoloxix.it - Conto azzerato dopo la truffa online: “Persi i soldi per curare mia figlia”

Scopri altri approfondimenti

Conto azzerato dopo la truffa online: “Persi i soldi per curare mia figlia” - Cinquantenne subisce un caso di phishing e dai suoi depositi spariscono 45 mila euro. ilsecoloxix.it scrive

conto azzerato dopo truffaForlì. Svuota il conto corrente della zia, accusata di truffa. Sottratti oltre 250mila euro - Svuota il conto corrente della zia in cui erano stati accantonati tutti i risparmi di una vita per un valore di circa 255mila euro. Secondo corriereromagna.it

Truffa del conto corrente hackerato, in Emilia Romagna coppia perde 300mila euro con un sms: il maresciallo "Fabrizio" e il falso allarme - Due coniugi residenti sull’Appennino bolognese hanno perso circa 300mila euro dopo essere caduti in un raggiro iniziato con un semplice sms. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Conto Azzerato Dopo Truffa