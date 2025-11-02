Cinquantenne subisce un caso di phishing e dai suoi depositi spariscono 45 mila euro. Istituto di credito e Arbitro bancario negano il risarcimento: “Colpa sua, ha risposto a una mail-esca”. La vittima si è rivolta al tribunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Conto azzerato dopo la truffa online: “Persi i soldi per curare mia figlia”