Piacenza, 5 novembre 2025 – Un’articolata indagine della Guardia di finanza di Piacenza, coordinata dalla Procura, ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 5 milioni di euro. Il provvedimento, disposto d’urgenza, è stato eseguito nei confronti di un professionista romano, dell’amministratore di fatto di una società piacentina e di un terzo soggetto, ritenuti responsabili dei reati di indebita compensazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, i tre avrebbero agito insieme ad altri dieci indagati, tra amministratori di fatto e rappresentanti legali di dieci imprese con sedi tra Lazio e Campania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa ai danni dello Stato, maxi sequestro per oltre 5 milioni (anche una villa in Costa Smeralda): 13 indagati