Trentino 68enne trovato morto in casa con ferite alla nuca | non escluso l’omicidio
Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in Trentino, con ferite alla nuca. La scena presentava vetri rotti sulla porta d’ingresso e il corpo senza vita in soggiorno. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso, non escludendo l’ipotesi di un omicidio. La vicenda resta sotto stretto riscontro investigativo.
I vetri della porta di ingresso in mille pezzi. A due passi, in soggiorno, il corpo senza vita del padrone di casa. La vittima è un uomo di 68 anni, trovato morto con profonde ferite alla nuca. A fare la scoperta, stamattina a Strigno di Castel Ivano, in Trentino, alcuni familiari allarmati dal fatto che il parente non dava notizie da giorni. Sul posto il pm Davide Ognibene e il reparto della scientifica dei carabinieri. Sono in corso accertamenti e gli inquirenti non escludono l’omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
