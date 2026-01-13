Un lavoratore trentino è stato recentemente scarcerato, mentre Landini e i suoi sostenitori continuano a promuovere iniziative a favore dei rimpatri, nonostante le controversie legate alle proteste organizzate in Sud America. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le diverse posizioni sulla gestione dei lavoratori e delle politiche migratorie, sollevando interrogativi sulla coerenza e le reali intenzioni delle parti coinvolte.

Dopo aver organizzato proteste per l’intervento nel Paese sudamericano, Landini & C. hanno la faccia tosta di celebrare i rimpatri. Resi possibili però proprio dal blitz Usa. «È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?». Non sapevano nulla della cattura di Maduro ma è stato proprio grazie a quell’arresto che Trentini è potuto ritornare a casa, assieme agli altri italiani prigionieri. Trentini era diventato un simbolo politico, specie perché a sinistra dava fastidio che il governo avesse già liberato in un blitz Cecilia Sala dalle grinfie di un altro governo di fetenti, l’Iran degli ayatollah; roba che se adesso pensi cosa le avrebbero fatto se il governo non avesse agito con la massima solerzia ti viene la pelle d’oca. 🔗 Leggi su Laverita.info

