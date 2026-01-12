Trentini e Burlò | il centrodestra esulta da sinistra commenti selettivi Ma è un risultato storico del governo Meloni

Dopo più di 400 giorni di detenzione in Venezuela, Trentini e Burlò tornano in Italia. Il centrodestra celebra questa vittoria, mentre da sinistra emergono commenti variabili. Si tratta di un risultato significativo per il governo Meloni, che evidenzia l’impegno nella tutela dei cittadini italiani all’estero e nel contrasto alle ingiuste detenzioni internazionali.

Dopo oltre 400 giorni di prigionia nelle celle del regime venezuelano, i nostri due connazionali Trentini e Burlò riabbracciano la libertà. Da Mattarella, ai vertici istituzionali e politici del centrodestra, il coro è unanime: il combinato disposto tra la caduta di Maduro e l’impegno silenzioso del governo Meloni, ha confermato autorevolezza dell’Italia sul fronte internazionale e speranza ai nostri cittadini. La notizia che l’Italia attendeva da oltre un anno è finalmente arrivata: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Un incubo durato 423 giorni, consumatosi nel silenzio delle carceri venezuelane, si è concluso grazie a un lavoro diplomatico incessante e a un mutato scenario geopolitico che ha visto il crollo della dittatura di Caracas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

