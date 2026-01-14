Trentini liberato grazie alla nostra mobilitazione

La liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela per oltre un anno, è stata possibile grazie a un'azione concertata di istituzioni, associazioni e media. Questo risultato evidenzia l’importanza di un impegno condiviso e costante nel sostenere le persone in difficoltà all’estero. La vicenda di Trentini sottolinea il ruolo di una mobilitazione unitaria nel favorire soluzioni positive in situazioni complesse.

LUCCA "La liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto per oltre un anno in Venezuela, è anche il risultato di una mobilitazione diffusa che ha coinvolto istituzioni, società civile e informazione. Un percorso nel quale anche i territori hanno avuto un ruolo attivo e riconoscibile". Così l'attivista lucchese Nicola Pera, che aggiunge: "Nel corso degli ultimi mesi sono state presentate e discusse diverse mozioni consiliari per mantenere alta l'attenzione sul caso Trentini. In particolare, una mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Capannori, rafforzando attraverso le vie istituzionali un appello chiaro: nessun cittadino può essere lasciato solo di fronte a una detenzione ingiusta ".

