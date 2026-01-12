Alberto Trentini è stato ufficialmente rilasciato dalle autorità venezuelane oggi, 12 gennaio 2026. La sua scarcerazione segna la fine di un periodo di detenzione, confermando il suo stato di libertà. Le ragioni e i dettagli relativi alla sua liberazione non sono stati ancora divulgati. Trentini si trova ora in condizioni di libertà e può riprendere le sue attività.

Alberto Trentini è stato rilasciato dalle autorità del Venezuela. La scarcerazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026. Il cooperante veneziano è libero dopo oltre 400 giorni di prigionia. Con Trentini è stato liberato anche l'imprenditore torinese Mario Burlò.La conferma del ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Venezuela, liberato il giornalista Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini

Leggi anche: Alberto Trentini in Venezuela: lo Stato non lasci sola la sua famiglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alberto Trentini chi è il cooperante italiano ancora detenuto in Venezuela; Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano prigioniero in Venezuela; Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro; Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto.

Alberto Trentini è stato liberato - Il cooperante italiano era detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni. today.it