Alberto Trentini è stato liberato
Alberto Trentini è stato ufficialmente rilasciato dalle autorità venezuelane oggi, 12 gennaio 2026. La sua scarcerazione segna la fine di un periodo di detenzione, confermando il suo stato di libertà. Le ragioni e i dettagli relativi alla sua liberazione non sono stati ancora divulgati. Trentini si trova ora in condizioni di libertà e può riprendere le sue attività.
Alberto Trentini è stato rilasciato dalle autorità del Venezuela. La scarcerazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026. Il cooperante veneziano è libero dopo oltre 400 giorni di prigionia. Con Trentini è stato liberato anche l'imprenditore torinese Mario Burlò.La conferma del ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Today.it
