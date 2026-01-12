Mario Burlò, imprenditore torinese, è stato recentemente liberato a Caracas dopo più di un anno di detenzione in Venezuela, insieme a Trentini. Attualmente si trova presso l’ambasciata italiana in attesa di rientrare in Italia. La sua vicenda ha suscitato attenzione per il prolungato periodo di detenzione e le circostanze dell’arresto, ora risolto con la sua liberazione.

Liberato a Caracas dopo oltre un anno di detenzione l’imprenditore torinese, ora è all’ambasciata italiana in attesa del rientro in patria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chi è Mario Burlò, liberato insieme a Trentini: dall’arresto in Venezuela alla liberazione

Leggi anche: Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chi è Mario Burlò italiano liberato dopo essere stato rapito in Venezuela; Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò; Mario Burlò chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela; Alberto Trentini è libero | il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas Un aereo sta andando a prenderli.

Mario Moriggi Studio Intarsio - facebook.com facebook