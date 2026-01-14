Dopo 14 mesi nel carcere di Caracas, Trentini e Burlò sono tornati in Italia, riabbracciando le loro famiglie. Il rientro è stato definito dagli analisti come un doppio sequestro, mentre Tajani ha descritto l’incontro come toccante. Una vicenda che sottolinea le tensioni diplomatiche e il percorso di attesa vissuto dai due cittadini italiani.

Sbarcati a Ciampino dopo 14 mesi nel carcere sudamericano. Gli analisti: «Doppio sequestro». Tajani: «Incontro toccante». Provati da oltre 400 giorni di carcere a Caracas, ma finalmente in Italia: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati all’aeroporto di Ciampino con un volo di Stato ieri mattina. Ad abbracciarli, non appena scesi dalle scalette dell’aereo, sono stati i loro cari: la madre del cooperante veneto, Armanda Colusso, e i figli dell’imprenditore torinese, Gianna e Corrado. A osservare la scena, dietro i vetri dell’aeroporto, come per non essere di troppo in quel momento tanto atteso dalle famiglie, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trentini e Burlò riabbracciano l’Italia. «Caracas campo di concentramento»

Leggi anche: Venezuela, Mario Burlò: “Prigione era come campo di concentramento, sembrava Guantanamo”

Leggi anche: Da Caracas in Italia, Burlò: "Temuto che ci avrebbero ammazzato, è stato un sequestro" | Trentini: "Felicissimi, ma a un prezzo altissimo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il #venezuela ha liberato ##AlbertoTrentini e #marioburlò. L’annuncio di Tajani alle 5 del mattino. Meloni: “Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa” facebook