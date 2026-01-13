Da Caracas in Italia Burlò | Temuto che ci avrebbero ammazzato è stato un sequestro | Trentini | Felicissimi ma a un prezzo altissimo

Da Caracas a Italia, i ritorni dei connazionali sono stati accompagnati da emozioni contrastanti. Burlò descrive un’esperienza difficile, considerando il sequestro come una minaccia grave, mentre i Trentini esprimono gioia, pur riconoscendo i costi elevati. All’arrivo a Ciampino, erano presenti il premier e il ministro degli Esteri Tajani, simboli di attenzione e vicinanza alle comunità italiane coinvolte.

Ad accogliere i connazionali arrivati a Ciampino da Caracas, con il premier, anche il ministro degli Esteri Tajani. Il commovente incontro con i parenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

