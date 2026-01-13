Venezuela Mario Burlò | Prigione era come campo di concentramento sembrava Guantanamo

Mario Burlò, recentemente rientrato in Italia dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela, descrive le condizioni di prigionia come un’esperienza simile a un campo di concentramento, paragonandola a Guantanamo. In un’intervista a LaPresse a Roma, Burlò racconta il suo rapporto con Alberto Trentini, anch’egli liberato senza una precisa accusa, e condivide le sue impressioni sulla situazione carceraria nel Paese sudamericano.

Intervistato a Roma poche ore dopo il suo arrivo in Italia in seguito alla liberazione dal Venezuela, Mario Burlò racconta a LaPresse le condizioni di detenzione nel Paese sudamericano e il suo rapporto con Alberto Trentini, liberato insieme a lui dopo oltre 400 giorni di carcere a Caracas senza che gli venisse mossa una specifica accusa. “ Con Trentini siamo stati in cella insieme. Noi tra l’altro non lo chiamavamo carcere, lo chiamavamo ‘campo di concentramento’: quello è un campo di concentramento, perché uscivamo con la maschera come a Guantanamo e le manette. Con Trentini ho un buonissimo rapporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

