Tram Milano-Limbiate cantieri a Cormano ecco i tempi

Sono iniziati i lavori per la nuova tranvia Milano-Limbiate, con i cantieri che si sono aperti anche a Cormano, dopo l'avvio dei lavori a Limbiate nei mesi scorsi. Questi interventi rappresentano un passo importante per il miglioramento delle connessioni tra i comuni interessati e sono ancora in fase di sviluppo, con tempi e modalità di completamento da definire.

I lavori per la nuova tranvia "Milano-Limbiate" diventano sempre più una realtà concreta anche a Cormano, dopo l'avvio del cantiere nei mesi scorsi a Limbiate. L'altro giorno durante la commissione consiliare del Governo del Territorio in Municipio a Cormano, i tecnici di MM hanno illustrato al sindaco di Cormano Luigi Magistro, all'assessore cormanese ai Lavori .

